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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin üzerinde ve ikametinde 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.