Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ele geçirilen maddeler arasında 10 gram metamfetamin ve 40 gram kannabinoid bulunuyor. İki şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, toplumun huzuru, gençlerin geleceği ve vatandaşların sağlığı için uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda; 10 gram metamfetamin, 40 gram kannabinoid, 600 mililitre sıvı kannabinoid katkı maddesi, 3 gram kubar esrar, 306 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 75 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheliden E.A. ve Ö.B. tutuklandı. - KASTAMONU