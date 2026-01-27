Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 adet ekstazi hap, 1 adet sentetik ecza hapı, 356 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 1 paket sigara sarma kağıdı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram metamfetamin, 50 adet kurusıkı silah fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.E. tutuklandı. - KASTAMONU