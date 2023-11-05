Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1 kilo 210 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla K.A, F.A. ve M.A'nın Abana ve Bozkurt ilçelerindeki ikametlerinde arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 1 kilo 210 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa