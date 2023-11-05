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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1 kilo 210 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.