Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Sanığa Hapis Cezası

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucuyla yakalanan üç sanığa 10 ila 15 yıl 7 ay arasında hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre,, 10 Haziran 2024 tarihinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan M.M.Ş.'nin üstünde ve aracında arama yaptı. Yapılan arama sonucu 336 gram metamfetamin, 686 adet sentetik ecza hapı, 9,75 gram bonzai hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin 300 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.M.Ş. tutuklandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde M.M.Ş.'nin ifadeleri doğrultusunda A.G. ve R.B. de gözaltına alındı. A.G. ve R.B. de tutuklandı.

Olayın ardından M.M.Ş., A.G. ve R.B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında kendisini savunan M.M.Ş., etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde bildiği her şeyi anlattığını belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Tutuklu sanık A.G. ise, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, ben uyuşturucu satmadım, böyle bir suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık R.B. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Sanık savunmalarının ardından avukatlar dinlendi. Daha sonra mahkeme heyeti M.M.Ş.'yi etkin pişmanlık hükümlerini de uygulayarak 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 10 yıl hapis ile 100 bin TL adli para cezasına, R.B.'yi 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına, A.G.'yi de 'zincirleme olarak uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına çarptırdı.