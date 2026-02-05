Haberler

Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 sanık, 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 sanık, mahkeme tarafından 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Operasyonda sentetik kannabinoid, reçeteli haplar ve silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 sanık 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile 45 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 Ekim 2021 tarihinde Budamış Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 41,34 gram sentetik kannabinoid, 78 adet reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda M.S., F.Ö. ve Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklar tutuklandı.

Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında son kez savunma yapan tutuklu sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını belirterek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, M.S., F.Ö. ve Ö.K.'yi "iştirak halinde uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 22 yıl 6'ar ay hapis ve 45 biner lira adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
