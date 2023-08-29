Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen A.D. ve S.A'nın üst aramasında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.