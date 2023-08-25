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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bir otomobilin hoparlöründe bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Operasyon 3. Sayfa Haberler

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