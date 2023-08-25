Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.