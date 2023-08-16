Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirerek piyasaya sürdükleri tespit edilen F.Ç. ve Ö.K. dün gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde 40 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.