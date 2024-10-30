Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan S.Y. ve C.K. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından iki şahsın yapılan üst ve araç aramasında 92,33 gram metamfetamin, 73,93 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan S.Y. ve C.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU