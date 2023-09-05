Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda, 302 uyuşturucu hap, 29,76 gram bonzai, 10,56 gram esrar ve 2,42 gram ekstazi ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen iki kişinin üst ve aramasında 302 uyuşturucu hap, 29,76 gram bonzai,10,56 gram esrar ve 2,42 gram ufalanmış halde ekstazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.