Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

Kastamonu'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda yatağının altına saklanmış vaziyetteki uyuşturucu maddeyle yakalanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, tüfek kartuşları ve 13 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Yatağının altına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan H.Ç. isimli şüpheli, tutuklandı.

Operasyonun ardından sanık H.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.K., hiç uyuşturucu kullanmadığını belirterek, "H.Ç.'nin uyuşturucu sattığına dair bir bilgim yok. H.Ç. ile aynı binada oturuyorum. Polisler evime gelip beni çağırdılar. 'Arama tutanağında bir kişinin imzası eksik' dediler. Ben, eve çıktığımda bir polis tutanak tutuyordu, bir polis evi arıyordu. Bir polis de aramayı bitirmiş bekliyordu. Ben, yaklaşık 5 dakika civarında bekledim. Sonra bana imza attırdılar. Masanın üzerinde o sırada birkaç şey vardı ama ne olduklarını şu anda tam hatırlayamıyorum" dedi.

Tutuklu sanık H.Ç. ise 1 yıldır tutuklu olduğunu ifade ederek, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, "İşlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum. Uyuşturucunun M.B.'ye ait olduğunu bende tanıklarda beyan ettiler. Buna rağmen halen tutuklu tutuluyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Ele geçirilen para kumardan kazandığım paradır. Uyuşturucu satışından elde edilen bir para değildir. Aramada elde edilen delillerin hiçbiri yasal değildir. Hakkımda kullanılamaz. Bu sebeplerden ötürü tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanık H.Ç.'nin uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını, tutukluğunun da devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik hususların da giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ç. ve tanık beyanların doğrultusunda M.B. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca H.Ç.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilere duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KASTAMONU