Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu haplar, ruhsatsız av tüfeği ve kartuşlar ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde bir şahsın ikamet ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 27 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alındı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU