Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şahsın üst, araç ve ikametinde metamfetamin, kannabinoid, ruhsatsız tabanca bulundu. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 2 şahsın üst, araç ve ikamet aramasında metamfetamin, kannabinoid, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevesinde tespiti yapılan iki şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında 1,46 gram metamfetamin, bir miktar bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 59 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şahıs hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title