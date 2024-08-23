Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 2 şahsın üst, araç ve ikamet aramasında metamfetamin, kannabinoid, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevesinde tespiti yapılan iki şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında 1,46 gram metamfetamin, bir miktar bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 59 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şahıs hakkında işlemlere başlandı. - KASTAMONU