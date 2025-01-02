Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada kavanozla toprağa gömülmüş vaziyette metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan S.T. ve Z.K.'ye ait, Merkez ilçedeki araç ve ikametlerde arama yapıldı. Narkotik köpeği ile bir adrese yapılan aramada, toprağa kavanozla gömülmüş vaziyette bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU