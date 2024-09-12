Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Kokain ve Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu iki şahsın yapılan üst ve araç aramasında kokain ve skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda tespiti yapılan iki şahsın yapılan üst ve araç aramasında 13,56 gram kokain maddesi ve 0,69 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak narkotik ekipleri iki şahsı gözaltına aldı. - KASTAMONU