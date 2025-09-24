Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 848 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında, il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu getirecekleri tespit edilen H.Ç. ile A.Y. takibe alındı. Daha sonra gerçekleştirilen operasyonda H.Ç. ve A.Y.'nin üst, ikamet, araç ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 848 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kartı ele geçirildi.

Konuyla ilgili H.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU