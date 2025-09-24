Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 848 gram metamfetaminle yakalanan H.Ç. ve A.Y. tutuklandı. Uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 848 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında, il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu getirecekleri tespit edilen H.Ç. ile A.Y. takibe alındı. Daha sonra gerçekleştirilen operasyonda H.Ç. ve A.Y.'nin üst, ikamet, araç ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 848 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kartı ele geçirildi.

Konuyla ilgili H.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.