Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kastamonu'da gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur Güven' uygulamasında jandarma ekipleri tarafından farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 125 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu ölçüm aparatı bulundu. Sorumlular hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Güven" uygulamasında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Güven" uygulaması Kastamonu'da da gerçekleştirildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada 125 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu ölçüm aparatı ele geçirildi. Sorumlular hakkında jandarma ekiplerince yasal işlemler başlatıldı. - KASTAMONU