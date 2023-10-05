Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde, hassas terazi, kaçak alkol, kurusıkı tabanca, bıçak ve suçtan elde edilen para bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde, hassas terazi, kaçak alkol, kurusıkı tabanca, bıçak ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K.'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde, hassas terazi, kaçak alkol, kurusıkı tabanca, bıçak ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

F.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU