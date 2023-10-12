Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda 452,88 gram esrar, 5 adet extacy hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde yapılan aramada 452,88 gram esrar maddesi, 5 adet extacy hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek (bong), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 24 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU