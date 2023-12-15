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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahıs tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, kannabinoid, uyuşturucu hap ve cam düzenek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda tespiti yapılan bir ikamette yapılan aralamada 5,58 gram metamfetamin, 1.25 gram kannabinoid, 6 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.H. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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