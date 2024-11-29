Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 991 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kastamonu'da ekiplerince bir şahsın araç ve üst aramasında 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede C.A. ve T.Ç. isimli şahısların içinde bulunduğu araç ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıslardan C.A. tutuklandı. - KASTAMONU