Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 991 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Kastamonu'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki şahıs araç ve üstlerinde arama yapılırken, tutuklanan kişi adli makamlara sevk edildi.
Kastamonu'da ekiplerince bir şahsın araç ve üst aramasında 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede C.A. ve T.Ç. isimli şahısların içinde bulunduğu araç ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıslardan C.A. tutuklandı. - KASTAMONU