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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Adreste Arama Yapıldı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Adreste Arama Yapıldı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 9 ayrı adreste arama yaptı. Operasyonda 514 adet sentetik ecza hapı, kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı.

Kastamonu'da üç ilçedeki 9 ayrı adrese jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, İnebolu ilçesinde M.K., R.A., R.E., A.E., A.Y. ve M.K. isimli şahıslara ait İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçelerinde bulunan 9 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 514 adet sentetik ecza hapı, kannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan R.A. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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