Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Bin Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Bin Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili tutuklanan bir kişi var.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı ile skunk ve metlmferamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, tespiti yapılan F.D. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. F.D.'nin Merkez ilçesindeki evinde ve aracında yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin, 485 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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