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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 2'si Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 2'si Tutuklandı
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Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Araç ilçesinde S.Y.M. ve M.K. isimli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar, İnebolu ilçesinde M.A.Ç. ve F.G. isimli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar metamfetamin, Merkez ilçede E.M. ve S.O. isimli şahısların ikametinde ve aracında yapılan aramada ise esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.M. ve S.O. isimli şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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