Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 125 gram metamfetamin, 281 gram kannabinoid katkılı tütün ve 86 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarm aekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ile Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin maddesi, 281 gram kannabinoid katkılı tütün, 86 adet sentetik ecza hapı, 79 bin 330 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet aseton şişesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 2 adet SIM kart, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda jandarma ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Görüntü korkunç! Bir ilimiz geceyi uyumadan geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satış planı

ABD'den dev silah satışı planı! Hazırlıklar başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.