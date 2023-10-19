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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, bir şüphelinin kasten yaralama suçundan arandığı belirlendi.