Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, bir şüphelinin kasten yaralama suçundan arandığı belirlendi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Kent merkezinde M.K, Ş.M, İ.K, Y.K. ve L.D'nin evlerinde yapılan aramada sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı. M.K'nin kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa