Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şahıs Yakalandı

Kastamonu polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan dört şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda dört şahsın üst ve aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 190 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin maddesi ile 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU