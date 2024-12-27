Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan dört şahsın üstünde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1,04 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU