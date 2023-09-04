Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ç.K, A.K, H.K. ve A.K'nin ikametlerinde yapılan aramada, 28 kök kenevir, 650 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, 200 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - 3. Sayfa