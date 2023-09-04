Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.