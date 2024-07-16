Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 397 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince iki şahsın üst ve araçlarında yapılan aramada 397 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tespiti yapılan iki şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 397,04 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan U.K. ve İ.O. isimli şahıslar, tutuklandı. - KASTAMONU