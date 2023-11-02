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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.K, C.S. ve P.Y'nin ikametlerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, metamfetamin, kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.