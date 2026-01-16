Haberler

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 406 gram metamfetamin, 860 gram bonzai ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Araç ilçesi merkezli 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 406 gram metamfetamin, 860 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, 54 gram sentetik kannabinoid, 253 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 SIM kart ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.S., Ş.S. ve T.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

