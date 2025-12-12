Haberler

Arabaya uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama

Arabaya uyuşturucu zulalayan şahıslar polisten kaçamadı: 3 tutuklama
Güncelleme:
Kastamonu'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir araçta yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle arama yapılan arabanın bagaj döşemesinin ve torpido kısmının altından uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde kullandıkları ve satışını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, A.L., A.G. ve N.Z.P. isimli şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın torpidosunun alt bölümü ile bagaj döşemesinin altında bin 59 adet sentetik ecza, 147,09 gram metamfetamin, 7,25 gram kokain, 73 adet extacy hap, 244 adet kilitli şeffaf poşet ile 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli de tutuklandı. - KASTAMONU

