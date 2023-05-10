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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, metamfetamin ve sentetik ecza haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, metamfetamin ve sentetik ecza haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine 3 şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 36,28 gram metamfetamin, sentetik ecza hapları ele geçirildi. Olayla ilgili M.G., Y.K. ve S.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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