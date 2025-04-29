Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Merkez ilçede G.Y., M.A.K., T.A. ve Z.F. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı.Aramada bir miktar metamfetamin, bir miktar skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 130 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.Y., M.A.K. ve T.A. tutuklanırken, Z.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU