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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Araçta yapılan aramada metamfetamin, skunk, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Merkez ilçede G.Y., M.A.K., T.A. ve Z.F. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı.Aramada bir miktar metamfetamin, bir miktar skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 130 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.Y., M.A.K. ve T.A. tutuklanırken, Z.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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