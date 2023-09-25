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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda N.Y, E.Ç. ve M.Ç'nin araçlarında yapılan aramada kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda N.Y, E.Ç. ve M.Ç'nin araçlarında yapılan aramada kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma Operasyon 3. Sayfa Haberler

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