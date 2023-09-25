Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda N.Y, E.Ç. ve M.Ç'nin araçlarında yapılan aramada kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.