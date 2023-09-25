Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 3 şahsın bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan N.Y., E.Ç. ve M.Ç. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU