Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 milyon TL değerinde kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon TL değerinde kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tespiti yapılan M.K. ve G.C. isimli şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 milyon TL değerinde, 101,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili M.K. ve G.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.