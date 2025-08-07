Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 milyon TL değerinde kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tespiti yapılan M.K. ve G.C. isimli şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 milyon TL değerinde, 101,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili M.K. ve G.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa