Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 210 gram kannabinoid, 20 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Abana ve Bozkurt ilçelerindeki K.A., F.A. ve M.A. isimli şahıslara ait adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 210 gram kannabinoid, 20 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU