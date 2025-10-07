Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gram Kokain ve 61 Bin 877 Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine iki araç durdurularak arama yapıldı. Taşköprü ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU