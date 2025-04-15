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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında, extacy, metamfetamin ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operayonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Merkez ilçe ile İnebolu ilçesinde tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Merkez ilçede K.K. ve B.K. isimli şahısların ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar extacy ve sentetik ecza hapı, İnebolu ilçesinde S.D. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada ise metamfetamin ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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