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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'da polis ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 3 şahsı gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 703 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, 3 şahsın üzerine yapılan aramada, 703 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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