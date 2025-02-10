Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kastamonu'da polis ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 3 şahsı gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 703 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, 3 şahsın üzerine yapılan aramada, 703 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa