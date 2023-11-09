Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ile metamfetaminele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu'da il merkezinde T.A. ve M.G.K. isimli iki şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinde firari olarak aranan Ö.E. isim şahıs ise Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada metamfetamin ve marihuana ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Ö.E., T.A. ve M.G.K. gözaltına alındı. - KASTAMONU