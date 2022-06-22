Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde A.D. (24) B.E.(40) ve E.E(20) isimli şahısların üzerinde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 270 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Jandarma ekiplerince A.D., B.E. ve E.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.