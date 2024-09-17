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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde 26 kök kenevir, yer esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 26 kök kenevir, 1 miktar esrar ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan bir şahsın evinde arama yapıldı. Şahsın üstünde ve evinde yapılan aramalarda 284,16 gram esrar maddesi, 26 kök hint keneviri ile 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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