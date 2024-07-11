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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 212 Adet Ecstasy ve 556 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir şahsın üstünde ve aracında 212 adet ecstasy ve 556 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince bir şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 212 adet ecstasy ve 556 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan E.K.'nin üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 212 adet ecstasy ile 556 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.K. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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