Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'nun İnebolu ve Tosya ilçelerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde İnebolu ilçesinde B.K., A.E., M.A.Ç. ve B.Ç. isimli şahısların araç, üst ve ikametlerinde yapılan aramada esrar, metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Merkez ilçesinde G.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada toz sentetik ecza hapı, sentetik kannobionid ele geçirildi. Tosya ilçesinde M.G isimli şahsın ikametinde yapılan aramada da kannabinoid ve suçtan elde edilen 13 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan G.C. ve M.G. tutuklandı. - KASTAMONU