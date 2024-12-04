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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7,14 gram metamfetamin ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan Y.Ç. ve K.S. tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde, tespiti yapılan üç şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 7,14 gram metamfetamin ile 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan Y.Ç. ve K.S. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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