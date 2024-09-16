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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Ormanlık alanda yapılan aramada kenevir ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Daday'da C.Ç., Z.Ç. ve H.A.G.B. isimli şahısların kenevir bitkisi ekimi yaptıkları ormanlık bölgede, araç ve üstlerinde yapılana aramada bin 545 gram esrar maddesi, 50 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Öte yandan, Tosya ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün bagajında yapılan aramada ise D.T. isimli şahsa ait kutu içerisinde 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Merkez ilçede de E.A. ve B.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 100 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.C. ve Z.Ç. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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